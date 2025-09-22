Trabajadores santacruceños realizan trabajo voluntario en el corte de caña

Santa Cruz del Sur, 22 sep.- La mañana de este domingo movilizados de distintos centros laborales y trabajadores del sector cañero laboraron en el corte de caña en áreas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) 21 de Octubre, perteneciente a la Empresa Cañera Cándido González de Santa Cruz del Sur. La jornada estuvo encabezada por Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC).

La fresca semilla de la gramínea será destinada en breve para el área ya preparada en el lote estatal San Antonio, enclavado en tierras de la Cándido González, informó Lesbia Taniana Fernández Molina, directora de la entidad. El compromiso está dirigido a cumplir para apoyar la economía nacional, provincial y local, acotó la funcionaria.

La campaña de plantación de primavera de la que baila en el viento, comprendida de enero a junio, fue concluida satisfactoriamente al dejar cultivadas una cifra aproximada a las 140 hectáreas, tarea lograda con buen aprovechamiento de la jornada laboral y quehaceres llevados a cabo los fines de semana.

Hasta el cierre de diciembre los hombres de las unidades productoras de la Empresa Cañera Cándido González de Santa Cruz del Sur estarán enfrascados en la siembra de la semilla correspondiente a la campaña de frío. De lo programado a cumplir, superior las 37 hectáreas, está concluido un 25 por ciento.