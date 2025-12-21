Efectúan acto por el triunfo de la revolución cubana en consejo popular santacruceño

Santa Cruz del Sur, 21 dic.- El acto municipal por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana próximo a festejarse se efectuó este sábado en el Consejo Popular Cándido González de Santa Cruz del Sur, uno de los nueve con que cuenta la demarcación. La estructura gubernamental ha mantenido integral quehacer en el actual calendario.

A la jornada asistieron máximos dirigentes políticos, gubernamentales, representantes de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), combatientes, escolares, trabajadores de diferentes sectores y pobladores del lugar. Fue propicia la ocasión para reconocer organismos y entidades con eficiente labor en la etapa.

La ocasión fue propicia para la entrega del carné de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) muchachas y muchachos destacados en el estudio, mientras que otro grupo de trabajadores con reconocida actitud en las tareas laborales y políticas integró por vez primera las honrosas filas del Partido Comunista de Cuba (PCC).

En las palabras centrales del acto, desde el balcón que Fidel se dirigiera a los obreros del otrora central Cándido González el 12 de febrero de 1996, Héctor Solano Montejo, primer secretario de la organización política de vanguardia en Santa Cruz del Sur, resaltó la historia revolucionaria que distingue a los candidenses.

Convocó el dirigente a unir ideas y esfuerzos en las proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, lo que impone enormes desafíos. Finalmente expresó que el 2026 será un año de victoria y de mucho trabajo frente al criminal bloqueo imperialista. Pero con unidad, afirmó, los santacruceños continuarán avanzando.