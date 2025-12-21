Funcionaria de Combinado Deportivo de territorio santacruceño rememora misiones internacionalistas en Venezuela

Santa Cruz del Sur, 21 dic.- Si de algo a la santacruceña Gisela Céspedes Arias le place hablar es de las dos misiones internacionalistas que cumplió en la hermana República Bolivariana de Venezuela, etapas en la que disfrutó las tareas llevadas a cabo como profesora de Cultura Física y la solidaridad engrandecida entre cubanos y venezolanos que no le cabe en el pecho.

La jefa del departamento de la actividad física comunitaria en el Combinado Deportivo de este territorio, fue hacia la nación de Simón Bolívar y Hugo Chávez Frías en el año 2004. Junto a otros compañeros fue ubicada en la parroquia Don Perucho, perteneciente al Estado de Mérida.

A ese lugar quisiera volver por la cantidad de amistades que dejó allí, entre ellas Carlos Palacios, profesor de la Universidad de Los Andes, enclavada en Mérida, dijo. Muchos fueron los topes de voleibol y fútbol sala efectuados en las diferentes parroquias. En esa etapa tuvo lugar en el municipio Libertador, del citado Estado, los juegos escolares nacionales, donde los competidores participaron en varias disciplinas.

Durante los fines de semana las parroquias de Mérida se colmaban de niños, adolescentes y jóvenes. Participaban en programas a jugar, festivales deportivos recreativos, amistosas rivalidades en beisbolito con la participación de promotores culturales de la República presidida por Nicolás Maduro Moros, recordó.

Gisela en el 2006 concluyó el deber internacionalista en Venezuela, período en el que dirigió círculos de abuelos, bailo-terapias, aeróbicos, rehabilitaciones físicas en grupos a las que iban personas hipertensas, diabéticas y obesos, para mejorar su calidad de vida.

Céspedes Arias, Máster en Actividad Física Comunitaria de Santa Cruz del Sur, retornó a la nación Bolivariana en 2009 hasta 2011. En esa ocasión fue destinada al municipio de Acevedo del Estado de Miranda, donde desarrolló un destacado quehacer. Por esa razón resultó la profesora más integral en su especialidad.