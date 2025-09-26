viernes, septiembre 26, 2025
Lo último:
Al surGente de mi Pueblo

Efectúan acto municipal de inicio curso deportivo en plantel destacado santacruceño

Raúl Reyes Rodríguez

Santa Cruz del Sur, 25 sep.- El acto municipal de inicio del curso deportivo 2025-2026 se efectuó recientemente en la escuela de enseñanza primaria Ignacio Agramonte Loynaz por resultar la institución educativa de Santa Cruz del Sur un referente en el aporte de atletas a varias disciplinas.

Orlando García Ramos, jefe del departamento de actividades deportivas del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en predios santacruceños, resaltó que el centro tiene representaciones en las áreas del kárate, béisbol, fútbol, baloncesto y ajedrez, aporta jugadores a eventos provinciales y a la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) de Camagüey.

Aunque en la parte pioneril tiene su arrancada la vida atlética local, también en la enseñanzas media básica, media superior y politécnica laboral existen fortalezas en los grupos de edades de  13-14, juvenil y primera categoría, donde se pone de manifiesto la profesionalidad de profesores, entrenadores y activistas del INDER.

En la jornada estuvieron presentes alumnos y educadores de la escuela primaria Ignacio Agramonte, Estrella Pacheco, coordinadora de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), directivos y trabajadores del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación y del Combinado Deportivo en Santa Cruz del Sur.

También te puede gustar

Discutirán plan de la economía en colectivos laborales de Santa Cruz del Sur

Raúl Reyes Rodríguez

Mujeres santacruceñas también son protagonistas en la Revolución Cubana (+ Fotorreportaje)

Raúl Reyes Rodríguez

Nelson Nápoles: Elegir hoy, es un derecho ciudadano