Efectúan acto municipal de inicio curso deportivo en plantel destacado santacruceño

Santa Cruz del Sur, 25 sep.- El acto municipal de inicio del curso deportivo 2025-2026 se efectuó recientemente en la escuela de enseñanza primaria Ignacio Agramonte Loynaz por resultar la institución educativa de Santa Cruz del Sur un referente en el aporte de atletas a varias disciplinas.

Orlando García Ramos, jefe del departamento de actividades deportivas del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en predios santacruceños, resaltó que el centro tiene representaciones en las áreas del kárate, béisbol, fútbol, baloncesto y ajedrez, aporta jugadores a eventos provinciales y a la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) de Camagüey.

Aunque en la parte pioneril tiene su arrancada la vida atlética local, también en la enseñanzas media básica, media superior y politécnica laboral existen fortalezas en los grupos de edades de 13-14, juvenil y primera categoría, donde se pone de manifiesto la profesionalidad de profesores, entrenadores y activistas del INDER.

En la jornada estuvieron presentes alumnos y educadores de la escuela primaria Ignacio Agramonte, Estrella Pacheco, coordinadora de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), directivos y trabajadores del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación y del Combinado Deportivo en Santa Cruz del Sur.