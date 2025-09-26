Inicia en territorio santacruceño proceso de respaldo al pueblo venezolano

Santa Cruz del Sur, 25 sep.- Con la presencia Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) y las principales autoridades gubernamentales de Santa Cruz del Sur, el grupo temporal de trabajo inició el proceso para respaldar al gobierno y pueblo venezolanos frente a las amenazas del imperio norteamericano.

Es bien conocida la nueva mentira diseñada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su camarilla, dirigida a acusar al presidente Nicolás Maduro Moros de estar involucrado en tráfico de drogas. En centros de trabajo y estudios santacruceños se harán actos políticos para la firma de documento en solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela, los que iniciaron este 24 de septiembre.

En otro momento del encuentro se analizaron resultados del Ejercicio Nacional de Enfrentamiento a las indisciplinas sociales, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales que comenzó el lunes. Se informó que se aplicaron multas por valor de más de 17 Mil pesos a carretilleros y trabajadores por cuenta propia debido a precios abusivos e irregulares en bodegas.

También fueron multados camioneros estatales y privados al presentar documentación reglamentaría desactualizada, lo que sobrepasó los 12 Mil pesos por ese concepto. Jesús Emilio Alonso García, coordinador de programas del Gobierno Provincial, señaló que el ejercicio que se desarrolla no sólo es de enfrentamiento es a su vez preventivo, de apoyo al pueblo.

En la cita del grupo temporal de trabajo en Santa Cruz del Sur se conoció que las labores en la conductora para mejorar abastecimiento de agua potable en la comunidad de La Jagua, realizados por la brigada de la Empresa Provincial de Recursos Hidráulicos, se encuentran al 65 por ciento de ejecución. Además se llamó a mantener activamente la vigilancia obrera, administrativa y popular revolucionaria a fin de resguardar los bienes del Estado y la población desde los barrios, entre otros asuntos.