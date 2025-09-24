Recibe reconocimiento de padres y maestro educador santacruceño reincorporado a las aulas

Santa Cruz del Sur, 24 sep.- A los 71 años, tras más de una década de haberse jubilado, el educador de este territorio Roger Chávez Fonseca, recibe merecidas reverencias de maestros y padres al reincorporarse a la enseñanza primaria.”No lo hice por necesidad económica. Di la disposición por el amor que siento, mientras viva, por este quehacer. Y a solicitud de un sobrino mío.

Me apasionan los niños. Estoy al frente de un grupo de cuarto grado de la institución educativa Carlos Manuel de Céspedes, al que imparto clases de Matemática, el Mundo en que Vivimos, Español y Educación Musical”, comentó. Su mayor experiencia la acumuló durante 29 años en el área de las ciencias, en la formación de educandos de quinto y sexto grados.

Al recordar sus inicios como docente en la otrora escuela José Martí resaltó las ayudas metodológicas recibidas de las maestras, ya fallecidas, Yolanda Molina y Norma Loinaz. “Les agradezco a esas ejemplares compañeras las preparaciones y ayudas metodológicas dadas. También a otras personas para llegar a ser un buen maestro”, afirmó.

El santacruceño Roger Chávez Fonseca habla con tono de voz pausado a sus estudiantes, insiste en la importancia de la puntualidad y asistencia a clases, el respeto y la disciplina a mantener dentro y fuera del plantel. Les pide que amen a sus padres, aprendan del legado de Fidel, de quien les habla en clases, y presten mucha atención mientras imparte los contenidos, primordial en el desarrollo del aprendizaje y la inteligencia de cada uno de ellos.