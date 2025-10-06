Domínguez triunfó en Clásico Ciclístico Pipián Martínez

La Habana.- JOSÉ Domínguez, del equipo nacional de ruta, triunfó en el Clásico Sergio “Pipián” Martínez 2025, que se celebra cada año en Madruga, provincia de Mayabeque, en recordación a esa leyenda del ciclismo cubano.

El habanero se impuso en el embalaje final al local Yadiel Hernández, al avileño Randol Izquierdo y al también mayabequense Reidel Aguiar, todos con tiempo de una hora, 36 minutos y 54 segundos, tras 85 kilómetros de carrera.

A un minuto de los líderes arribó el resto del pelotón principal, según informó a JIT Tatiana Homar, comisaria nacional.

En la propia categoría élite se ubicaron en este orden la matancera Liannis Rachel Mesa, la espirituana Karen Martínez y la también yumurina Eyselis Rodríguez.

Las tres, como Domínguez e Izquierdo, se preparan para el Campeonato del Caribe de Ruta, convocado para Belice los días 11 y 12 de este mes, clasificatorio a los Juegos Centrocaribeños de Santo Domingo 2026.

Al tradicional encuentro del pedal se presentaron casi sesenta concursantes de diferentes categorías, quienes depositaron una ofrenda floral ante la lápida ubicada en el parque de Madruga, en memoria de quien el dos de octubre de 1979 perdió la vida a consecuencia de un accidente de tránsito con apenas 36 años de edad.

A “Pipián” , nombre que ganó por su natal pueblito, también lo bautizaron Rey de las carreteras cubanas, al conquistar en 1964 la primera vuelta ciclística a la isla con dominio en seis de sus 12 etapas.

Repitió su éxito absoluto en 1966, 1968 y 1969, resultó subcampeón en 1965 y terminó tercero en las ediciones de 1967 y 1972. Internacionalmente también dejó una impronta que lo posicionó entre los mejores deportistas del país en las décadas de los 70 y 80.

Varios másteres se unieron a este homenaje, incluidos corredores que compartieron época con él, como los matanceros Silvio Iturralde y Ángel de León, primero y tercero en la categoría más de 70 años, en la que el mayabequense Pablo Fundora se colocó segundo.

En más de 60 coparon el podio el yumurino Gilberto Téllez, Felipe Orta, de Mayabeque, y Calos Rubio, de Matanzas, y en la de 50-59 lo hicieron Yoel Zúñiga (La Habana), David Pérez (Mayabeque) y Juan Pablo Victores (La Habana).

Roberto Díaz (Ciego de Ávila) lideró el grupo de 40 a 49 años, escoltado por Yodanis Álvarez (Mayabeque) y José Miguel Rodríguez (La Hanana), y la de 30-39 dejó ennel estrado a Wibirkis Leyva (Matanzas), Josué Díaz (La Habana) y el reconocido cincuentenario Vicente Sanabria (Matanzas), quien pidió competir en esa categoría. (Tomado de Jit)