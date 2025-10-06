Emprende INCA proyecto internacional de semillas agroecológicas

La Habana , 6 oct.- El Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), en Mayabeque, acogió el primer taller del proyecto internacional “Producción local de semillas sobre bases agroecológicas con énfasis en la participación de mujeres”, coordinado por la Doctora en Ciencias Elein Terry Alfonso, precisó el diario de la occidental provincia.

La iniciativa, financiada por la Agencia Brasileña de Cooperación, cuenta con la participación del Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil y tiene como escenario de trabajo a varios municipios de la provincia.

Terry Alfonso, profesora titular y jefa del Departamento de Manejo de Agroecosistemas Sostenibles del INCA, declaró que el proyecto busca fortalecer la cooperación entre la ciencia, los productores y las instituciones del territorio para garantizar resultados sostenibles.

El programa pretende contribuir al progreso agroecológico mediante la producción local de semillas, con impacto en la soberanía alimentaria y en la calidad de vida de la población.

Durante el taller, las representantes brasileñas expusieron la estructura ministerial de la agricultura en su país y destacaron el papel de la agricultura familiar. Coincidieron en que avanzar hacia la agroecología es posible, aunque requiere un trabajo persuasivo y sostenido.

La investigadora resaltó la presencia de productores en el intercambio, quienes compartieron experiencias, demostraron habilidades y expresaron disposición de colaborar con la ciencia en favor de las mejores prácticas agroecológicas en Cuba.

Al cierre del encuentro, la Doctora en Ciencias Yanelis Camejo Serrano, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del INCA, agradeció la presencia de las expertas brasileñas y destacó la importancia institucional de este primer paso, que facilitará el cumplimiento de las etapas previstas en los territorios seleccionados de Mayabeque. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)