Diversas acciones en Camagüey en jornada por el Día de la Ciencia Cubana

Camagüey, 30 dic.- Un amplio programa de actividades desarrollará en Camagüey la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en el contexto de la jornada en saludo al Día de la Ciencia Cubana, que se festeja cada 15 de enero.

Destacan espacios dedicados al debate sobre la economía circular. Además, está incluido el evento provincial Joven Ciencia por la Innovación, con el objetivo de socializar los resultados investigativos alcanzados por las nuevas generaciones.

Previa a la fecha se realizó un curso de herramientas para perfeccionar o mejorar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el que se ponen en práctica diversas iniciativas.

Otra de las acciones por el Día de la Ciencia Cubana en Camagüey será un encuentro, el 10 de enero, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para trazar estrategias destinadas a la comercialización de los productos.

Se incluye, además, el intercambio con instituciones, organizado por la Empresa de Farmacias y Ópticas relacionado con la implementación del sistema de gestión de innovación.

En tanto la ceremonia de entrega de premios a destacados científicos del territorio se efectuará el 7 de enero en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte.

Se anunció que 28 camagüeyanos concurrirán a la Feria Nacional de Innovación, que se desarrollará del 15 al 17 de enero..

La hornada por el Día de la Ciencia Cubana cerrará en Camagüey el 21 de enero en un polo científico productivo para evaluar el desempeño de los resultados de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)