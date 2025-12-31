Egipto sorprende con el descubrimiento de un templo de cuatro mil años.

La Misión Arqueológica Italiana descubrió en la necrópolis de Abusir, cerca de El Cairo, los restos del templo del valle del conjunto solar del rey Nyuserra-Iny, uno de los gobernantes más destacados de la V dinastía (2494 a. C.- 2345 a. C.), informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

El organismo subrayó la importancia del hallazgo, ya que se trata de uno de los templos solares más conocidos del antiguo Egipto. Se indicó que, por primera vez, se logró sacar a la luz más de la mitad del templo, donde apareció una construcción de más de mil metros cuadrados con un diseño arquitectónico único, lo que la convierte en uno de los templos del valle más grandes y destacados de la necrópolis menfita.

La ubicación del templo fue identificada en 1901 por el egiptólogo alemán Ludwig Borchardt, pero en aquel entonces el alto nivel de las aguas subterráneas impidió realizar excavaciones en el yacimiento.

Las recientes excavaciones revelaron la entrada del templo cubierta por una gruesa capa de limo del Nilo, de casi 1,2 metros, así como el pavimento original de acceso, la base de una columna de piedra caliza y los restos de una columna circular de granito que probablemente formaba parte del pórtico principal.

También se descubrieron fragmentos del revestimiento pétreo original de las paredes del corredor entre la puerta de entrada y la calzada ascendente, además de varios elementos arquitectónicos hallados en su posición original dentro del templo, entre ellos losas de granito y puertas.

Los trabajos sacaron a la luz una rampa que, según se cree, conectaba el templo con el Nilo o con uno de sus brazos. Asimismo, la expedición halló un conjunto destacado de objetos, entre ellos dos piezas de madera del antiguo juego egipcio Senet, similar al ajedrez moderno, y un enorme umbral de piedra grabado con textos jeroglíficos que incluyen un calendario de ceremonias religiosas del templo y la mención del nombre del rey Nyuserra-Iny.

Los estudios preliminares indican que, tras dejar de cumplir su función como lugar de culto real, el templo fue transformado en una pequeña zona residencial habitada por pobladores locales durante el Primer Período Intermedio (2181 a. C. – 2055 a. C.), lo que aporta una nueva fuente de conocimiento sobre la vida cotidiana de los habitantes de la región de Menfis durante ese breve y poco documentado período de la historia del antiguo Egipto. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)