Cuba convoca al VII Congreso sobre Mejoramiento Animal

De acuerdo con declaraciones del Ministerio de Agricultura la cita incluirá los Primeros Simposios Internacionals de Manejo y Conservación de Recursos Genéticos y de Cambio Climático y Ganadería Sostenible.

«El encuentro reunirá investigadores, especialistas, profesores, estudiantes, productores y empresarios de varios países, quienes debatirán sobre genética, conservación, sistemas de producción tropical y resiliencia climática», aseguró el comité organizador del evento.

Durante la realización del encuentro el Cigmat celebrará su aniversario 55, lo que otorga especial relevancia a la convocatoria, dirigida a los que con conocimiento y compromiso transforman los campos cubanos.

El programa contempla paneles, talleres, ferias expositivas y comerciales, así como actividades culturales, para intercambiar experiencias y resultados científicos vinculados con la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

El Comité Científico coordinará la revisión de los trabajos antes de la fecha límite de entrega, prevista el 30 de enero de 2026.

El Congreso se perfila como un espacio de diálogo y cooperación para avanzar hacia una ganadería más sostenible, resistente y equitativa. (Tomado de Prensa Latina)