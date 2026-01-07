Disminuyen los reportes de casos sospechosos de dengue y chikungunya

La Habana, Cuba. – Durante la última semana, en el país se reporta una disminución de los casos de síndromes febriles inespecíficos, así como en los reportes de casos sospechosos de Dengue y de Chikungunya, en comparación con la semana que le antecedió, aunque el canal endémico de síndrome febril se encuentra aún en epidemia.

Lo alertó la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, durante un nuevo encuentro del Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, con expertos y científicos para temas de salud.

Según explicó la especialista, los reportes de síndromes febriles han disminuido en todas las provincias; si en la semana previa los informes sumaban 16 mil 214, en la última llegaron a 9 mil 960 casos.

No obstante, ha habido un incremento en 21 de los 168 municipios del país.

Eliminar criaderos del vector

Los casos sospechosos de Dengue cayeron 2.83 %, aunque seis provincias muestran tasas superiores a la del país, Guantánamo, Las Tunas, Cienfuegos, Pinar del Río, Santiago de Cuba y Holguín trascendió en el encuentro entre el Presidente de la República y expertos y científicos para temas de salud.

Sobre el Chikungunya, se conoció que al cierre de la última semana se contabilizaban 1880 casos, de ellos 187 confirmados y 1713 con sospecha clínica.

En el encuentro se presentó el habitual análisis de los modelos matemáticos para interpretar el comportamiento de las arbovirosis, durante el cual Raúl Guinovart, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, ratificó el pronóstico de alcanzar el control de la epidemia.

Recomendó que si se controla el incremento de focos, disminuirá la incidencia de las arbovirosis.

Nuevas tecnologías

A una pregunta del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel sobre la estrategia de la campaña antivectorial para 2026, la viceministra de salud, Carilda Peña dijo que iniciaron los tratamientos para el control del vector, con énfasis en el adulticida, para que las nuevas camadas del insecto no sean portadoras de los virus.

En el encuentro del Jefe de Estado y expertos y científicos para temas de salud, se presentó una Evaluación de la efectividad y protocolo de implementación de Stimul-W para el manejo de la Artralgia crónica post-Chikungunya en el Sistema Nacional de Salud

El director general de COMBIOMED, Arlem Lesmes Fernández, explicó que se trata de un estimulador eléctrico de baja frecuencia y dos canales.

También se disertó sobre un estudio de efectividad para la ampliación del uso del Stimul-W, en adultos con sintomatología articular, posterior a la fase aguda del Chikungunya. (Tomado de Radio Reloj)