Deporte cubano: Termómetro hacia Los Ángeles

La Habana, 7 ene.- Lejos de aquellos momentos en los que fuimos potencia del orbe en el deporte, el año 2025 mostró los efectos de la crisis económica en este sector y sirvió como termómetro para medir nuestro estado actual en los principales escenarios internacionales.

Conscientes de que es necesario mucho mayor financiamiento para recuperar las glorias de antaño en un contexto muy complejo, con escasas competencias dentro y fuera de casa, presencia mínima en certámenes de elite y procesos de preparación sin las condiciones ideales en todas las disciplinas, Cuba sigue regalando talento en diferentes Campeonatos Mundiales y Copas del Mundo.

A nivel doméstico se han realizado esfuerzos para canalizar inversiones en infraestructura y equipamiento, pero la necesidad de un mayor financiamiento y apoyo externo es evidente, ya que muchas instalaciones siguen estando en condiciones deficientes, hay falta de implementos deportivos y los recursos para entrenadores y personal técnico son escasos.

El impacto es evidente en los resultados internacionales, pero siempre la estirpe competitiva sale a relucir y tuvimos varios momentos para festejar. Aquí recordaremos algunos.

Del atletismo vinieron la mayoría de las alegrías, con las medallas mundiales de Leyanis Pérez tanto en el bajo techo de Nanjing como en el celebrado al aire libre en Tokio, y su coronación en la Liga del Diamante.

La justa tokiota fue la mejor del año para Cuba en la categoría de mayores, al cosechar tres medallas, seis finalistas y 32 puntos, cifra muy superior a las 15 unidades del campeonato anterior.

La pesista Maríafelix Sarría fue otra de las grandes protagonistas del deporte cubano este año, al proclamarse triple subcampeona mundial, para ratificar sus serias aspiraciones al podio en Los Ángeles.

El voleibol de playa tuvo también actuaciones descollantes, y en la cita del orbe organizada en noviembre en Adelaida, Australia, nos quedamos con la miel en los labios, pero ese noveno lugar mostró regularidad y madurez competitiva de nuestra principal dupla, capaz de subir al podio más de una vez en los exigentes torneos Elite 16 del circuito mundial.

Nuestro buque insignia registró otro año discreto, en el que se sigue viendo con fuerza la huella de la pérdida de talentos. Dos preseas a nivel planetario fueron conquistadas con los veteranos que ya pensábamos no ver en este ciclo olímpico: bronces de Julio César La Cruz en la cita bajo el auspicio de World Boxing, y de Arlen López en la de la IBA. De la nueva hornada, Alejandro Claro y Erislandy Álvarez sacaron la cara en Liverpool con terceros puestos también.

Los deportes colectivos volvieron a dejar muchas deudas, y salvo el béisbol5 (que solo tuvo este año Mundial juvenil), el voleibol masculino de sala (de regreso a la final de una Liga de Naciones, primera vez con ese nombre) y el playero, y el fútbol sub-20, el resto quedó bien por debajo de sus mejores actuaciones.

Más allá del mencionado béisbol5, el lanzador Liván Moinelo vivió otra campaña de ensueño con la coronación colectiva en la Liga japonesa, y sus premios individuales como Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico y miembro del equipo ideal.

Merecen destaque también la plata de Alejandro Rodríguez en la Copa Mundial de triatlón de Oaxaca, México, primera medalla de Cuba en la historia de estas lides, la balonmanista Lorena Téllez, segunda máxima goleadora del Mundial de la disciplina, el raquetbolista Christhian Menéndez, campeón mundial sub-16 y otros que analizaremos en otro comentario dedicado a las individualidades.

Las luces se ven en las nuevas generaciones, pues tanto en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción como en los Parapanamericanos Juveniles de Chile se vio que existe calidad en el relevo, y si se trabaja bien con él podemos soñar con recuperar terreno en nuestra área geográfica en futuros eventos múltiples. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)