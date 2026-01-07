Deepfakes como arma informativa contra Venezuela: anatomía de una ofensiva

Caracas, 7 ene.- En las horas posteriores al secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, muchos en las plataformas sociales no discutían el hecho: retozaban con imágenes y audios elaborados a partir de Inteligencia Artificial (IA), conocidos como deepfakes (contenidos ultrafalsos).

La secuencia no fue una novedad. Primero apareció una fotografía “demasiado perfecta” —Maduro escoltado por supuestos agentes estadounidenses— y, casi al mismo tiempo, versiones derivadas: recortes, videos generados a partir de la imagen, reuploads con música épica y textos que fijaban culpables y conclusiones.

En X (antes Twitter), un rastro temprano de una de las imágenes más compartidas se rastreó hasta una cuenta que se presenta como entusiasta del “videoarte hecho con inteligencia artificial”. En minutos, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube se poblaron de piezas falsas o recicladas, mientras las plataformas miraban a otro lado u ofrecían respuestas inconsistentes sobre el origen del material.

“en los últimos años, los principales incidentes globales han desencadenado enormes cantidades de desinformación en las redes sociales, ya que las empresas tecnológicas han retirado los esfuerzos para moderar sus plataformas. Muchas cuentas han tratado de aprovechar estas reglas laxas para aumentar su visibilidad y ganar seguidores”.

Ese episodio es el punto de partida de este análisis: no la pregunta de si la tecnología existe para la manipulación y la desinformación más descarada, sino cómo se usa, cómo se distribuye y qué daño produce cuando la verificación llega tarde. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

