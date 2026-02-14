Directivo de Servicio Estatal Forestal de localidad santacruceña valora de positivo trabajo realizado

Santa Cruz del Sur, 13 feb.- Arcadio Hemings Tamayo, director del Servicio Estatal Forestal (SEF) de Santa Cruz del Sur, valora de muy positivo el trabajo realizado durante los 30 años de creado el organismo, encargado de la protección de la flora y la fauna en áreas boscosas, rurales y el litoral costero.

Resaltó el directivo la consagración de los hombres que visten el uniforme verdeolivo con el logotipo que identifica la consagrada tarea que a diario cumplen en largas caminatas, detectando violaciones en medio de la maleza, entre los tupidos mangles y en los barrios y entornos en que personas inescrupulosas mantiene en jaulas pequeñas aves para lucro personal.

Acotó que se hacen advertencias o se imponen multas de acuerdo a la gravedad de la infracción. Puso como ejemplo la tala indiscriminada, la caza de aves fuera de temporada con el empleo de tira piedras, trampas y armas de fuego y la utilización del mangle, una variedad que actúa como barrera natural ante fuertes vientos, para hacer carbón, producto que se comercializa a elevados precios en el mercado informal.

Lo importante, puntualizó Hemings Tamayo, es que se tome conciencia en el cuidado y protección del medio ambiente, uno de los objetivos esenciales del Proyecto Internacional Mi Costa ante las afectaciones provocadas por el cambio climático al que está integrado el SEF en Santa Cruz del Sur de conjunto con la Unidad Empresarial de Base (UEB) Silvícola y los Recursos Hidráulicos.