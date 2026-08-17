Transformaciones socioeconómicas conceden nuevas prerrogativas al municipio

Florida, 16 ago.- Las transformaciones Económicas y Sociales aprobadas por los órganos supremos del Estado y del Gobierno cubano definen, en su eje número cinco, las nuevas posibilidades a materializar en los municipios para avanzar en la autonomía local.

La descentralización de competencias como la Planificación estratégica, el Ordenamiento Territorial y Urbano, la Soberanía Alimentaria y Nutricional; Atención Social y prestación de servicios sociales; junto a la gestión de los recursos humanos, ambiental y presupuestarios son algunas de las facultades que se transfieren a los territorios.

En lo adelante, el municipio tendrá también en sus manos la responsabilidad de aprobar inversiones en correspondencia con su estrategia de desarrollo, incluidos proyectos de cubanos residentes en el país y en el exterior; y además crear fondos a partir del aporte del sistema empresarial con el propósito de respaldar nuevos planes de crecimiento en distintas esferas.

Todo lo anterior, y más, está incluido en las transformaciones económicas y sociales refrendadas por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde, además, se traslada a los municipios la prerrogativa de fomentar mecanismos para la recogida de desechos sólidos y la potestad de asociarse con otras localidades con el fin de solucionar problemas comunes. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)