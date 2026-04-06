Bloqueo imperialista norteamericano, un obstáculo para el desarrollo del deporte santacruceño

Santa Cruz del Sur, 6 abr.- Las carencias materiales a causa del descomunal bloqueo imperialista inciden en el desarrollo deportivo de Santa Cruz del Sur. Sin embargo, ante la agresividad yanqui se impone el ingenio y la voluntad de activistas, entrenadores y profesores de la localidad.

Arsenio Casimiro Moya, subdirector de la Dirección General Municipal del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), explicó que se crean con medios propios implementos deportivos como bates y pelotas para la práctica del béisbol, y se recuperan el de otras disciplinas.

Refirió a modo de ejemplo que en 2017 se ejecutaban 15 deportes, dejándose de realizar el Taekwondo. Medios esenciales se necesitan para evitar que esa disciplina quede en el olvido su práctica.Muchos fueron los resultados relevantes sumados en competencias provinciales. Éstos propiciaron captaciones de atletas lugareños para la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) camagüeyana.

Jugadores de tenis de campo también aportaron triunfos locales y provinciales. Sin embargo su ejercitación se detuvo por no contarse con raquetas y entrenador para dirigir los entrenamientos. De igual manera se acumularon notables victorias en el ajedrez. La disciplina requiere de personal que organice los entrenamientos del juego ciencia.

Casimiro Moya informó que se mantienen en activo el voleibol de cancha y de playa, el fútbol, el baloncesto y el béisbol, entre otras disciplinas, en las que se aplican alternativas correspondientes a fin de que el deporte crezca y prosiga fortaleciéndose a pesar del cerco norteamericano y sus nefastas consecuencias.