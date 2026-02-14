Encabezó Díaz-Canel Día Nacional de la Defensa (+ Post)

La Habana, 13 feb.- Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Defensa Nacional, encabezó este viernes una jornada de preparación en la Zona de Defensa “Armada” del municipio del Cerro, como parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa, informaron fuentes de la Presidencia.

En la Empresa Nacional Frutas Selectas se desarrolló una reunión de puntualización sobre medidas organizativas y aseguramiento, con la presencia de Esteban Lazo Hernández, miembro del Consejo de Defensa Nacional; el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; el general de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana; y Yanet Hernández Pérez, vicepresidenta.

Mai-Lin Alberty Arozarena, presidenta del Consejo de Defensa Municipal del Cerro, explicó ante el alto mando las estructuras de defensa, los objetivos tácticos y estratégicos, y las medidas para enfrentar un posible desgaste sistemático e invasión enemiga en el marco de la guerra no convencional.

Concluida la reunión Díaz-Canel recorrió instalaciones de la Empresa Nacional Frutas Selectas y dialogó con trabajadores que realizaban prácticas de arme y desarme de fusil, además de organizar una exposición sobre insumos vitales en un contexto de guerra.

En declaraciones Alberty Arozarena destacó la importancia de preparar Brigadas de Producción y Defensa, responsables de proteger objetivos económicos y garantizar la vitalidad de la población y de los soldados en tiempos de guerra.

La dirigente subrayó que el municipio debe identificar capacidades endógenas y reservas para autoabastecerse, y que la autonomía municipal implica responsabilidad de actores estatales y no estatales en función de impulsar la economía y minimizar daños.

Alberty Arozarena afirmó que los ejercicios consolidan conceptos de trabajo y permiten aprender variantes para resistir de manera creativa en escenarios complejos, y recalcó que la respuesta del pueblo ante amenazas externas debe ser la preparación y la defensa de sus conquistas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)