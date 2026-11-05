Diputado brasileño Janones confirma transmisión en vivo hoy con Lula

Brasilia, 5 nov.- El diputado brasileño André Janones anunció que hoy realizará una transmisión en vivo con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para movilizar a la militancia progresista y reforzar el respaldo digital al Gobierno.

La denominada “Live de la Victoria” tendrá lugar este jueves, a las 19:00, hora local de Brasilia, a través del canal oficial del mandatario en YouTube, según informó el parlamentario del partido Rede, por el estado de Minas Gerais.

En un video difundido en sus redes sociales, Janones convocó a sus seguidores a compartir masivamente el anuncio en plataformas digitales, grupos de mensajería y otros espacios de comunicación, con la aspiración de alcanzar la mayor audiencia registrada en una transmisión política en Brasil.

“La extrema derecha está contra las cuerdas. Ahora es hora de ir hacia adelante y noquear”, expresó el legislador, quien aseguró que su red de simpatizantes se encuentra nuevamente activa y dispuesta a contribuir a la gestión del mandatario.

El diputado también llamó a sus seguidores a intensificar la difusión de contenidos favorables al presidente. “Nuestro ejército está activo, está con todo, va a ayudar al presidente Lula a gobernar y ahora comienza nuestro impulso”, manifestó.

La iniciativa busca dar continuidad a la estructura de movilización digital organizada durante la campaña electoral, particularmente mediante el canal de WhatsApp “Ejército de Lula», impulsado por Janones para articular a los simpatizantes del líder del Partido de los Trabajadores.

Ese espacio alcanzó más de 10 millones seguidores durante la segunda vuelta electoral y sirvió para coordinar la circulación de mensajes, convocatorias y contenidos.

La participación de Janones en esa estrategia adquirió relevancia en la recta final de la campaña y durante las actividades que precedieron a la victoria de Lula en el balotaje del 25 de octubre frente al senador Flávio Bolsonaro.

Inicialmente prevista para el 29 de octubre, la transmisión en vivo fue aplazada en ese momento debido a problemas de voz del presidente y del propio legislador, tras la intensa actividad de los días de campaña.

Con el nuevo encuentro, Janones pretende trasladar esa capacidad de articulación al escenario posterior a las elecciones y mantener activa la participación de sus seguidores durante el cuarto mandato de Lula, que comenzará el próximo 5 de enero. (Tomado de Prensa Latina)