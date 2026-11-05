El otro rostro de la publicidad en China: imágenes de científicos de renombre

Beijing, China, 5 nov. – Las grandes vallas y carteles copan aquí los edificios más prominentes. Así, lleno de luces y vistosos matices, el rostro de la publicidad también se hace sentir de forma notoria, a la redonda, en 360 grados, desde la raíz hasta la cumbre de empinados rascacielos.

Es inevitable no apreciarlo en contrapicado, como si la magnificencia recreara a veces escenas cinematográficas con mensajes que ponderan las marcas caras y los influencers del momento. Los anuncios comerciales en sí, entre luces y carteles, no abruman al estilo de Manhattan, pero están presentes en todas sus variantes, mientras desandas las calles.

En China la vida transcurre en secuencia agitada, muy rápida como para que los locales se detengan por unos minutos frente a esos maratones publicitarios. La gente pasa en sus autos, motos o bicicletas y ni siquiera inclinan la mirada hacia arriba. Pareciera que van en una carrera de velocidad para ganarle la partida cotidiana al tiempo, que es ganársela también a la competencia.

Sin embargo, en las últimas semanas una nueva iniciativa ha hecho en varias ciudades que las personas contengan un poco su paso apurado. El motivo parece simple, pero no lo es ante los ojos de un mundo que prefiere engalanar con superficialidad las actuales avenidas.

Muchas vallas y carteles aquí han dejado de mostrar los caros bolsos o coches de lujo para ponderar en plena calle y aceras las imágenes de científicos de renombre, a personas que han dedicado su existencia al desarrollo social y humano de China. Ese gesto que nació al aire libre en la provincia de Shandong se ha multiplicado hoy en distintos rincones de esta geografía, e incluso ha sido llevado bajo tierra a las pantallas de algunas estaciones de metro.

La iniciativa corrió como pólvora en los espacios virtuales, luego de implementarse de manera espontánea en agosto de este año. Desde entonces, las imágenes han recorrido las redes, pero lo más importante es que muchos niños, adolescentes y jóvenes han pausado sus teléfonos para tirarse fotos, junto a las gigantografías. Para ellos, esencialmente, es la nueva promoción, para que crezcan, según han dicho sus promotores, apreciando las hazañas de héroes de carne y hueso que trabajan y entregan lo mejor por su país.

La modernidad y el progreso también se miden así, desde la admiración, el aporte y el decoro humano, y no solo a través de esas pantallas gigantes que intentan poner en el centro de la vida un mundo de marcada superficialidad. (Tomado de Juventud Rebelde) (Foto: tomada de Revista Fortuna)