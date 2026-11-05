Campesinos de Camagüey en la avanzada de la Asociación Cubana de Producción Animal

Camagüey, 5 nov.- Camagüey acogió la ceremonia nacional de entrega de los premios Guillermo Leiva González y otros reconocimientos otorgados por las sociedades de la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), correspondientes al trabajo desarrollado durante 2025.

La actividad estuvo presidida por Lissette Fernández Páramo, presidenta nacional de la ACPA, quien destacó que los lauros reconocen resultados económicos y productivos, así como el compromiso de campesinos, cooperativistas y trabajadores del sector agropecuario frente a las limitaciones impuestas por el bloqueo estadounidense contra Cuba.

La provincia fue seleccionada como sede del acto por contar con varios de los galardonados. Entre ellos sobresalen el doctor en Ciencias Redimio Pedraza Olivera; el Centro Meteorológico Provincial, reconocido por su contribución a la elaboración del sistema de alerta temprana agrícola; y el colectivo de la Cooperativa de Créditos y Servicios Dionisio Reandes Cervantes, del municipio de Jimaguayú, por el cumplimiento de su encargo social y sus aportes a la comunidad.

Los premios a la excelencia productiva, concedidos por las sociedades de la ACPA, también estimularon a los campesinos Onoiver Toledo Consuegra, Yenier Rodríguez Claro, Reinerio Morell Delgado y Livia Rodríguez Jiménez. Asimismo, fue reconocida la Unidad Multiplicadora Genética Cane, de la provincia de Guantánamo, junto a otros productores y colectivos destacados.

En la ceremonia, efectuada en el Centro de Equinoterapia de Camagüey, se reconoció además a los niños y adolescentes ganadores del concurso de literatura y artes plásticas dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, presidente de honor de la ACPA.

Durante las conclusiones, Lissette Fernández Páramo señaló que el bloqueo limita el acceso a financiamientos internacionales y a insumos esenciales, lo que impone grandes desafíos para mantener la producción de carne, huevos y leche. (Texto y foto: Diosmel Galano Oliver/Radio Cadena Agramonte)