En 200 milisegundos el cerebro elige qué comer

Australia, 3 nov.- Cuando se observan los estantes del supermercado, se mira el menú de un restaurante o se elige qué pedir en una aplicación de entrega a domicilio, el cerebro procesa las imágenes y elige qué comer en solo 200 milisegundos, mucho antes de que una persona pueda darse cuenta.

Así lo demuestra un estudio publicado en la revista Appetite, dirigido por la Universidad de Melbourne (Australia), que registró la actividad cerebral de un grupo de voluntarios mientras se les mostraban imágenes de snacks, carne, fruta y dulces.

Los resultados indican que el aspecto visual de los alimentos es crucial para orientar las elecciones.

Además de registrar la actividad cerebral mediante electroencefalografía, los investigadores dirigidos por Violet Chae también pidieron a los voluntarios que calificaran varios aspectos de cada alimento, como el sabor, el contenido calórico y el deseo de comerlo, y luego utilizaron técnicas basadas en IA para comparar sus respuestas con los datos de la actividad cerebral.

Los resultados mostraron que las características atribuidas a los alimentos se reflejan en la actividad cerebral, incluso 200 milisegundos después de que la imagen aparece en la pantalla.

Estas respuestas cerebrales extremadamente rápidas ocurren incluso antes de que las personas sean conscientes de lo que están viendo.

Los investigadores ahora buscan entender si ciertas estrategias, como centrarse específicamente en lo saludables que son los alimentos, pueden cambiar la forma en que el cerebro los evalúa y, por lo tanto, impulsar a los consumidores a hacer mejores elecciones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)