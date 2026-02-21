Denuncia Cuba bloqueo de EE.UU. a los suministros de combustibles

La Habana, 20 feb.- La delegación de Cuba ante el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) denunció el bloqueo total de los suministros de combustible a Cuba, al amparo de la orden ejecutiva del 29 de enero promulgada por el gobierno de los Estados Unidos.

Sus efectos perjudiciales no sólo son para nuestra nación, “sino también para aerolíneas, pasajeros, terceros países y para la estabilidad general del sistema aeronáutico mundial, advirtió Mercedes Vázquez González, representante cubana en ese órgano, reunido en Montreal, Canadá, según comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Vázquez González afirmó que la medida de la administración del presidente Donald Trump ha provocado la falta de disponibilidad de combustible Jet A-1 en los aeropuertos internacionales, lo que causa desvíos, cancelaciones, mayores costos y afectaciones a miles de pasajeros y a la estabilidad del sistema aeronáutico internacional.

Significó que tales acciones contravienen los principios del Convenio de Chicago y las resoluciones de la OACI sobre medidas unilaterales y extraterritoriales; y solicitó al Consejo incluir el seguimiento de este asunto en su Programa de Trabajo, y realizar un estudio acerca de su impacto en el transporte aéreo internacional.

Reiteró el compromiso de su país “con la OACI, con el fortalecimiento de una aviación civil basada en la seguridad, la eficiencia, la sostenibilidad económica y el respeto al derecho internacional”.

La Habana, 20 feb.- La delegación de Cuba ante el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) denunció el bloqueo total de los suministros de combustible a Cuba, al amparo de la orden ejecutiva del 29 de enero promulgada por el gobierno de los Estados Unidos.

Sus efectos perjudiciales no sólo son para nuestra nación, “sino también para aerolíneas, pasajeros, terceros países y para la estabilidad general del sistema aeronáutico mundial, advirtió Mercedes Vázquez González, representante cubana en ese órgano, reunido en Montreal, Canadá, según comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Vázquez González afirmó que la medida de la administración del presidente Donald Trump ha provocado la falta de disponibilidad de combustible Jet A-1 en los aeropuertos internacionales, lo que causa desvíos, cancelaciones, mayores costos y afectaciones a miles de pasajeros y a la estabilidad del sistema aeronáutico internacional.

Significó que tales acciones contravienen los principios del Convenio de Chicago y las resoluciones de la OACI sobre medidas unilaterales y extraterritoriales; y solicitó al Consejo incluir el seguimiento de este asunto en su Programa de Trabajo, y realizar un estudio acerca de su impacto en el transporte aéreo internacional.

Reiteró el compromiso de su país “con la OACI, con el fortalecimiento de una aviación civil basada en la seguridad, la eficiencia, la sostenibilidad económica y el respeto al derecho internacional”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)