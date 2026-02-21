Instructora de Arte santacruceña contribuye a consolidar la cultura en institución educativa local

Santa Cruz del Sur, 20 feb.- La consagrada Instructora de Arte Yennis Almenarez Suárez contribuye a fomentar y consolidar la labor cultural en la institución educativa de la enseñanza primaria Ignacio Agramonte de la ciudad cabecera santacruceña. Muchos han sido los logros en las más de dos décadas de quehacer.

Con escolares de primero a sexto grado ha desarrollado un efectivo proceso de vocación por la danza, la música y el teatro. Manifestaciones muy importantes en el desarrollo de la creatividad, las emociones, las ideas y la formación de valores humanos como la camaradería, el humanisto, la solidaridad y la empatía.

Los matutinos han resultado espacios ampliamente utilizados para presentar actividades en las que han estado representadas todas esas manifestaciones culturales por los educandos con la guía de la experimentada Instructora de Arte, quien considera necesario su profesión en la educación integral de las presentes generaciones.

Almenarez Suárez creó La Colmenita Rayitos de Amor, proyecto sociocultural que el venidero 23 de marzo cumplirá cinco años de fundado. Lo integran alumnos del plantel Ignacio Agramonte. En sus presentaciones está presente la obra de José Martí y el pensamiento de Fidel Castro Ruz, las que han tenido durante todo ese tiempo gran aceptación y reconocimiento en Santa Cruz del Sur y en eventos efectuados en la cabecera provincial de Camagüey.