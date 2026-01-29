Dedicará Jazz Plaza concierto a música bailable

La Habana, 29 ene.- El Comité Organizador del Festival Internacional Jazz Plaza informó que dedicará un concierto especial a la música bailable, previsto para este jueves 29 de enero en el Salón Rosado de la Tropical Benny Moré, como parte del proyecto “Hoy como Ayer” de Artex.

La presentación, según el Instituto Cubano de la Música, contará con la orquesta Aragón, reconocida como la Charanga Eterna, y la agrupación Robert Burgos de Puerto Rico, en un programa que integrará sonoridades tradicionales y contemporáneas.

El Festival Jazz Plaza 2026 se extenderá hasta el 1 de febrero en La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y Villa Clara, con la participación de más de mil 500 artistas de 20 países.

La edición incluye más de 10 sedes en la capital, entre teatros, centros culturales y espacios públicos, con una programación diversa que abarca conciertos, talleres y encuentros académicos.

El concierto del Salón Rosado ejemplifica el espíritu del evento, donde el jazz funciona como espacio de intercambio y diálogo musical, más allá de su género específico.

La fusión del repertorio bailable de Aragón con la propuesta puertorriqueña de Robert Burgos ofrecerá una muestra de la universalidad de la música y reafirmará a Cuba como la Isla de la Música.

Esta actividad se suma a iniciativas como el homenaje sinfónico “Cuba Vive” y los coloquios académicos, que destacan la amplitud y riqueza del jazz y la música cubana en todas sus expresiones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)