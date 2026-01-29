Leñadores siguen sin ceder su corona

La Habana.- En trámite no apto para cardíacos, el monarca exponente Leñadores de Las Tunas dejó al campo este miércoles 5×4 a Azucareros de Villa Clara, y extendió hasta un séptimo juego la decisión del último equipo clasificado a semifinales, en la 64 Serie Nacional de Beisbol.

El dominio del pitcheo propició que el atractivo duelo llegara empatado al noveno episodio (2×2), y para finiquitar la enrevesada porfía se necesitó acudir entonces a la Regla Schiller, en el Estadio Julio Antonio Mella.

A esa altura, los del centro marcaron dos carreras en el inicio del décimo inning con apenas un jit, el doblete remolcador del cuarto bate Mailon Tomás Alonso -pegó de 5-4 en el juego- ante el relevista Keniel Ferráz, quien se apuntó su novena victoria en la temporada.

Así, la mesa quedó servida para el cierre de esa entrada, en la cual los leñadores afilaron sus hachas y anotaron en tres ocasiones sin sacar la Teammate 190 hacia los jardines, frente a las ofertas del rescatista Dairon Casanova.

Por ambos mentores hubo decisiones acertadas y otras cuestionables, tanto por los especialistas como por los seguidores de cada bando.

Pero el público presente en el Mella gozó el machucón dentro del cuadro de su slugger Yosvani Alarcón y la velocidad registrada por Yuniesky Larduet desde segunda base hasta el plato. El quieto cantado por el árbitro, colmó el bullicio.

Lo cierto es que hay abrazo, y este jueves se decide finalmente el cuarto clasificado a semifinales. Ya esperan Matanzas, Artemisa e Industriales. (Tomado de Jit)