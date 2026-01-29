Grupo español presenta en Cuba importantes eventos

Ambos acontecimientos enriquecen el panorama turístico cubano, sobre todo cuando ese grupo ibérico nació propiamente para la industria de los viajes de este país y expandió sus tareas, con reflejo en España y otras naciones, sobre todo del Caribe y Latinoamérica.

El presidente del grupo, José Carlos de Santiago, refirió este miércoles en el Salón Vedado, de hotel mencionado, los dos sucesos, sobre todo el primer caso con el Premio Excelencias 2025, y su candidatura abierta desde el 16 de febrero de este año.

Significó que tales galardones fueron creados en 2005 y tienen una versión internacional y una española.

Tal reconocimiento busca enaltecer loables labores en temas relacionados con el turismo, la gastronomía y la cultura, para lo cual se convirtieron en referente en Iberoamérica, sentenció. Tales premios internacionales se otorgan cada año en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo de España (FITUR).

Por demás, los Premios serán entregados el 11 de marzo de 2026 a las 19:00 hora local, en una gala a celebrarse en el cine-teatro Yara, de La Habana, a la que acuden profesionales de las instituciones más relevantes de este país.

La actual versión de los Premios Excelencias Cuba (correspondientes a 2025) se adjudican en 15 categorías.

Dichas entregas abarcan Premio Excelencias Turísticas, Turísticas AZUL, VERDE, Gourmet, Arte por Excelencias, Motor, News Cuba, Caribeinsider, CND Escucha, MallHabana al Emprendimiento, Ciencia, Innovación y Desarrollo, y Patrimonio.

También alcanzan Premio Excelencias Calidad de Vida, Sostenibilidad, y del Público (las candidaturas se reciben a partir del 17 de febrero de este año en premioscuba@excelencias.com).

El 3 de julio de 1997 nació el Grupo Excelencias en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, a la par de la celebración ese año del Festival del Caribe. El Grupo acumula ahora una amplia red de publicaciones, servicios de información, ventas de viajes y contactos, tanto en Cuba, España como en otras naciones del entorno. (Tomado de Prensa Latina)