Dedican presentaciones culturales a Centenario de Fidel en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 13 ago.- Con presentaciones culturales en el Parque Central dela ciudad cabecera santacruceña se rindió homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el Centenario de su natalicio este 13 de agosto, jornada a la que asistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales locales y trabajadores de distintos sectores.

Frente a la estatua del General Antonio Maceo Grajales se realizaron presentaciones de danza por artistas de la Casa Municipal de Cultura Olga Alonso y canciones interpretadas por los niños del Proyecto Socio Cultural la Colmenita Rayitos de Amor, que dirige la Instructora de Arte Yennis Almenarez Suárez.

La Banda de Conciertos bajo la batuta de Bertila Moya Villafaña tocó las obras Colores en el viento, el Unicornio y a Nuestros Héroes, no sin antes haber interpretado con solemnidad el Himno Nacional cubano, exhortador de patriotismo y defensa de la libertad.

Este jueves dedicado a los Cien años del máximo Líder Histórico de la Revolución cubana, quedó abierta al público una exposición fotográfica con imágenes en blanco y negro de la visita que hiciera él a la entidad CULTISUR de este territorio para el cultivo de camarón de cultivo en la década del ochenta del siglo pasado.