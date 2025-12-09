Cubanos con premios en torneo centrocaribeño de pesas

La Habana.- EL CUBANO Otto Oñate conquistó tres medallas de oro en la división de 60 kg del torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que inició este lunes en la propia República Dominicana.

Oñate logró levantar 117 kg en el arranque, 145 kg en el envión y sumó 262 kg para dominar su apartado.

Su compañero de equipo Raibet Machado (106-145-251 kg), que también se presentó en los 60 kilos, se llevó una presea de plata en el envión y terminó en la séptima posición del primer movimiento. También consiguió un cuarto lugar en el total.

El colombiano Ferrer Arterta (117-142-259 kg) escaló el segundo peldaño de esa división en par de ocasiones (arranque y sumatoria) y alcanzó un bronce en envión.

Howard Rocha, de Puerto Rico, obtuvo metales bronceados en arranque (111 kg) y total (253 kg).

Las damas debutaron con la categoría de 48 kilos y la cubana Ludia Montero se apoderó de tres premios de bronce luego de completar 73 kilos en arranque, 88 en envión y acumular 161 kg.

La local Dahiana Ortiz (86-107-193 kg), reinó en ese peso al conseguir los tres títulos.

Patricia Mercado, de Venezuela, logró la segunda posición con marcas de 78 kilos en arranque, 90 en envión y 168 en total.

Al cierre de la jornada competitiva se entregaron las medallas de la categoría masculina de 65 kilos. Hubo presencia cubana por intermedio de Arley Calderón (100-130-230 kg).

El pinareño solo completó un intento en cada ejercicio, con el único objetivo de asegurar la clasificación, según comunicó desde la sede Camilo Reinaldo Ramírez, comisionado nacional de este deporte.

Orlando Vázquez, de Nicaragua; Will Lugo, de Venezuela; y Héctor García, de Colombia, se repartieron las preseas en ese orden.

Para este martes llegarán a la plataforma, dispuesta en el pabellón José Joaquín Puello, del capitalino complejo deportivo Parque del Este, las exponentes de las divisiones femeninas de 53 y 58 kilogramos.

Igualmente estarán los hombres de los 71 y las finales B de los 88 y los 94 kilos.

Por Cuba saldrán a escena Thalia Castillo (53 kg) y Yonadys Linares (71 kg). (Tomado de Jit)