Cubano Izquierdo en Panamericano de Ruta

La Habana.- EL PEDALISTA cubano Randol Izquierdo correrá el próximo sábado en la categoría de menores de 23 años del Campeonato Panamericano de Ruta, que tiene lugar en Montería, capital del departamento colombiano de Córdoba.

«Me siento bien preparado, voy con las mejores expectativas, siempre a dar lo mejor de mí, aunque consciente de que el nivel es alto, pero uno siempre quiere estar entre los primeros, y voy a luchar hasta el último kilómetro», declaró a JIT hoy, antes de partir a la sede, vía Bogotá.

La competencia fue convocada para hombres y mujeres de las categorías juvenil, sub-23 y élite, en esta última los puntos serán válidos para el ranking de clasificación olímpica de la Unión Ciclista Internacional.

Los menores de 23 correrán 160.8 kilómetros en un circuito de 13.4 kilómetros, por lo que deberán darle 12 vueltas.

«La preparación ha sido bastante fuerte, no estoy en el pico de mi forma, no obstante para la fecha me siento bien, la bicicleta está en óptimas condiciones y yo con gran disposición, por lo que espero tener los mejores resultados», expresó.

Randol cumplió 21 años el 4 de diciembre, pero ya acumula unos cuantos kilómetros en eventos internacionales de largo aliento, como el Tour de Panamá y las Vueltas a Chiriquí en esa nación, y a Venezuela.

También en campeonatos del Caribe, como el de Guyana 2024, en el que fue titular sub-23; en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025 y, antes, en el continental de mountain bike, modalidad por la que promovió al equipo nacional tras su actuación en el Challenger Escambray, en el que intervino en las tres versiones celebradas.

«Estudié un poco a mis rivales, entre ellos estará el colombiano Christian Velez. Debo hacer una carrera inteligente, correr sin equipo es bien difícil si aspiras a un buen lugar, pero no me pienso rendir, desde bien pequeño estoy en este mundo de los pedales y acostumbro siempre a hacer el mayor esfuerzo», aseguró.

Izquierdo agradeció el apoyo de la Federación Cubana de Ciclismo, de amigos y muy especialmente el de sus padres para poder viajar hasta Montería.

«Nunca olvido a quienes me ayudan por mis metas, eso me compromete a dar todo en cada pedalazo, y me motiva esa confíanza en que siempre pienso en grande, en ganar. No es fácil, pero nada lo es si te propones objetivos que exigen el máximo de sacrificio para elevar el nivel cada vez más, y cumplir mi sueño de integrar un equipo profesional», manifestó. (Tomado de Jit)