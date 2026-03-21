Trazan estrategias en Camagüey para perfeccionar los indicadores materno infantil (+ Audio)

Camagüey, 20 mar.- Perfeccionar los indicadores del Programa Materno Infantil (PAMI) está entre los desafíos del sector de la Salud Pública en el territorio.

Con ese propósito trazan estrategias para disminuir los índices de mortalidad infantil a pesar de las adversidades agravadas con la asfixia imperial, de ahí que sea preciso redoblar esfuerzos para mantener el mismo nivel o por debajo de momentos anteriores a la pandemia de la Covid-19.

Directivos, profesionales y trabajadores del sector en Camagüey están convocados a hacer un uso eficiente de sus potencialidades para mejorar la calidad de los servicios y los principales indicadores.

Se precisa, igualmente, que desde el PAMI se mantenga el seguimiento riguroso al desarrollo del embarazo durante la fecundidad y hasta el momento del parto.

Cabe destacar que transcurridas cuatro décadas de la creación del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia su misión fundamental es, y será siempre, la promoción y prevención de salud. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)