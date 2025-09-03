Cuba evoca a Julio Casas en el aniversario de su fallecimiento

La Habana, 3 sep.- El secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, recordó hoy el aniversario 14 del fallecimiento del general Julio Casas.

Héroe en la Guerra de Liberación y ejemplo de organización y austeridad en la lucha por la construcción de la nueva sociedad», escribió en la red social X.

Julio Casas Regueiro fue Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, miembro del Buró Político del Partido Comunista y Diputado a la Asamblea del Poder Popular. Asimismo fue vicepresidente del Consejo de Estado y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Durante toda su vida mantuvo una trayectoria revolucionaria notable, en la que destaca la lucha contra la tiranía de Fulgencio Batista, su participación en las acciones del Movimiento 26-7 e innumerables méritos en misiones internacionalistas.

Atendiendo a su última voluntad sus restos descansan en el Mausoleo del II Frente Oriental Frank País. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)