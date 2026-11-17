La Habana, 17 nov.- Los actores económicos estatales y no estatales que realicen inversiones o donaciones destinadas a mejorar instalaciones y servicios sociales podrán beneficiarse de reducciones tributarias de hasta un 20 por ciento, como parte de la implementación de la transformación 112 de las medidas económicas y sociales aprobadas en el país.

Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, explicó durante una comparecencia televisiva que la medida, regulada mediante la Resolución 208 –publicada en la Gaceta Oficial en su edición ordinaria número 95–, busca estimular la participación de empresas estatales, mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y productores agropecuarios en la recuperación de escuelas, hospitales, policlínicos, instalaciones deportivas y culturales, entre otros servicios comunitarios.

Según explicó el titular, el beneficio se aplicará al impuesto sobre utilidades, cuando se trate de personas jurídicas, y al impuesto sobre los ingresos personales, en el caso de trabajadores por cuenta propia y otros contribuyentes individuales.

Precisó que para acceder al incentivo, las contribuciones deberán coordinarse con los gobiernos locales, de manera que respondan a las prioridades identificadas en cada municipio y comunidad y las aportaciones podrán realizarse mediante donaciones monetarias, entrega de equipos y otros medios materiales, así como inversiones para la reparación o recuperación de instalaciones.

En el caso de las inversiones materiales, destacó que la bonificación tributaria podrá alcanzar hasta el 20 por ciento de acuerdo con la naturaleza de la contribución y las condiciones establecidas y el procedimiento se realizará durante la liquidación anual de los impuestos.

Asimismo, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) tendrá a su cargo la verificación de las operaciones, mientras que las entidades beneficiadas deberán registrar contablemente los recursos recibidos.

Regueiro Ale precisó, además, que el beneficio podrá aplicarse durante un periodo de hasta cinco años, en dependencia de los resultados económicos del contribuyente y de las condiciones previstas.

La disposición toma como antecedente las contribuciones que ya realizan diferentes empresas y actores económicos a la recuperación de instalaciones sociales, y busca facilitar que estas experiencias se amplíen y mantengan en el tiempo.

El titular significó que su implementación estará acompañada de acciones de capacitación y divulgación dirigidas a empresas, mipymes, cooperativas y demás contribuyentes, con el propósito de dar a conocer los procedimientos para acceder a los beneficios fiscales. (Tomado de Granma) (Foto: José Manuel Correa)