La Habana, 17 nov.- La Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (Aenta) aprobó en esta capital el otorgamiento de 20 estímulos a especialistas del sector por los resultados de sus investigaciones en lo que va de 2016, una iniciativa que alienta hace 32 años.

De ellos, cinco son reconocimientos técnicos por su aporte social y nueve de carácter científico- técnicos por su contribución al conocimiento, informó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, Manuel Fernández Rondón, director de Ciencia e Innovación de la institución.

Añadió que los restantes corresponden a dos científico-técnicos con Know how propios (tecnologías), tres por su aporte social y el último por alcances productivos.

También dio su visto bueno, en un reciente encuentro para evaluarlos colectivamente, la proposición de cinco premios de la Academia de Ciencias de Cuba.

Al Instituto de Cibernética, Matemática y Física, pertenecen el “Desarrollo de un modelo de aprendizaje profundo en el campo de la Inteligencia Artificial para el análisis predicciones de enfermedades”, cuyo autor principal es el Doctor en Ciencias Roberto Rodríguez Morales, su director; al igual que “Esquemas de linealización local de orden superior para problemas de valor inicial de grandes dimensiones”, de su colega Juan Carlos Jiménez.

Además, el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, con ”Nomenclaturas de óxido de hierro para el empleo de bioestimulante en aplicaciones agrícolas”, del Máster en Ciencias Juan Carlos Jiménez.

Los últimos son de Felipe Desdín García, Doctor en Ciencias Físicas, del Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear, sobre Nanocebollas y Puntos cuánticos.

El próximo martes 22 de diciembre, serán entregados todos los reconocimientos de la Aenta una de las agencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba y entre sus funciones esenciales figura el desarrollo, promoción y el uso pacífico de las aplicaciones nucleares en medicina nuclear, producción de radiofármacos para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades entre las primeras causas de muerte en Cuba.

Es punto focal para la colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica y a su vez gestiona proyectos y brinda servicios científico tecnológicos y productos de alto valor agregado relacionados con las tecnologías nucleares, fuentes renovables de energías y otras tecnologías de avanzada, que contribuyen al desarrollo sostenible del país. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias) (Gráficas tomadas de la página institucional de AENTA en Facebook)