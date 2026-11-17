Managua, 17 nov.- Desde sus primeros turnos al bate se presagiaba un gran campeonato para el camagüeyano Rafael Álvarez, por sus contactos fuertes, buena ubicación de los batazos y su estado de ánimo siempre arriba, que terminaron premiando como el Bateador Designado del equipo ideal de la VI Copa del Mundo sub-23 de béisbol, concluida el pasado domingo en Nicaragua.

‎Empezó de cuarto en la alineación y ante la baja ofensiva de la selección cubana el cuerpo técnico lo movió al segundo turno, una decisión que el muchacho aceptó con total naturalidad.

‎Yo juego donde la dirección me ponga, lo mío es salir a hacerlo bien y divertirme, comentó en uno de los varios diálogos sostenidos con la Agencia Cubana de Noticias.

‎En el primer juego ante Corea del Sur pegó un batazo por el jardín derecho capturado contra las cercas, y después empezó su producción de imparables diarios, que terminó en 12 en 23 veces al cajón de bateo, un tercio de ellos extrabases (tres dobles y un triple).

Además, anotó ocho carreras, impulsó a seis compañeros para la goma, tomó tres boletos solo se ponchó par de veces y dejó línea ofensiva (AVE/OBP/SLU/OPS) de .522/.571/.739/1310.

‎Estoy teniendo muy buen torneo, me preparé bien y eso me tiene feliz, reiteró tras uno de los días multijits.

Sobre su plan de bateo para cada turno, Álvarez, conocido entre algunos dentro del equipo como «míster 500», explicó que solo se preocupaba por pegarle bien a la bola.

Dueño de un swing potente y limpio, Álvarez reconoció haber tenido algunas dificultades con los picheos en rompimiento, pero los ajustes fueron efectivos y mantuvo su estabilidad ofensiva.

Jugó la mayor parte del tiempo como defensor del primer cojín y el resto de bateador designado, siempre enfocado en lo que más necesitaba el equipo, dentro del campo o en el banco, donde siempre estuvo animando a sus compañeros y escuchando consejos de los entrenadores.

‎Rafael trató siempre de evadir la presión por posibles premios individuales, aunque estaba al tanto de sus estadísticas.

Lo mío es jugar, disfrutar cada jugada, vine a cumplir mis sueños desde que era niño; lo otro, si sale, felicidades, pero no es mi preocupación, enfatizó.

‎ Y tan bien lo hizo el muchacho de Camagüey que resultó el único jugador fuera de los seis mejores equipos del campeonato incluido en el Todos Estrellas. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)