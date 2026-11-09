Cuba denuncia bloqueo de ayuda humanitaria a Gaza: “es inadmisible y criminal”

La Habana, 9 nov.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció hoy los obstáculos de Israel a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y llamó a la movilización internacional para impedir la prolongación del genocidio.

En mensajes publicados en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba calificó de inadmisible y criminal la negativa de las fuerzas de ocupación israelíes a permitir el ingreso de asistencia internacional suficiente, ante las necesidades de decenas de miles de palestinos desplazados.

Rodríguez señaló que las condiciones de vida de esa población se agravaron por las bajas temperaturas y las fuertes lluvias, que inundaron miles de tiendas de campaña utilizadas como refugio tras la destrucción de sus hogares durante la guerra en la Franja de Gaza.

“Es inadmisible y criminal, que las fuerzas de ocupación de Israel impidan la entrada de ayuda humanitaria internacional suficiente en Gaza”, expresó el diplomático.

En otra publicación, el canciller cubano expuso la magnitud de los daños provocados por los ataques israelíes y afirmó que más del 80 por ciento de las estructuras en Gaza han sido afectadas, mientras el ejército de Israel mantiene la ocupación del 65 por ciento de la Franja.

Según Rodríguez, esa situación obliga a cerca de 2,1 millones de personas a vivir en pequeñas zonas densamente pobladas, en un escenario marcado por la persistencia de los ataques y las restricciones a la asistencia humanitaria.

El ministro señaló que, a más de un año del acuerdo de alto al fuego, Israel continúa asesinando palestinos y limitando la entrada de ayuda, sin indicios del inicio de un proyecto de reconstrucción de los territorios palestinos que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.

“Son hechos que demuestran la barbarie y el exterminio que ejecuta Israel contra el pueblo palestino”, afirmó Rodríguez, quien reiteró la urgencia de poner fin a la violencia.

“Urge poner fin ya a ese genocidio en el siglo XXI”, subrayó el canciller cubano.