Gaza necesita 200 mil tiendas de campaña ante llegada del invierno

Ramala, 2 nov.- La Franja de Gaza necesita unas 200 mil tiendas de campaña para afrontar el cuarto invierno desde el inicio de la ofensiva israelí, advirtió este domingo la ministra palestina de Desarrollo Social, Samah Hamad.

En declaraciones a la emisora oficial Voz de Palestina, la titular explicó que las restricciones israelíes dificultan considerablemente la entrada de tiendas de campaña al territorio, donde hasta ahora solo llegaron unas pocas decenas, una cantidad muy inferior a las necesidades reales.

«Todas las tiendas están desgastadas, no ofrecen protección contra el frío, se encuentran en mal estado, están rotas y no protegen a las familias», afirmó.

Hamad explicó que su ministerio concentró recientemente sus esfuerzos en conseguir lonas de plástico reforzado para cubrir los refugios y logró reunir cantidades suficientes.

Asimismo, destacó que los palestinos reciclan el hierro recuperado de los escombros de las viviendas destruidas para reforzar y estabilizar las tiendas de campaña, una práctica que calificó de creativa.

El 26 de octubre, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) describió como catastrófica la situación en la Franja, donde la mayoría de los habitantes vive en tiendas deterioradas y refugios improvisados, ante la llegada de un cuarto invierno sin protección adecuada contra el frío, el viento, las lluvias y las inundaciones.

La entidad también alertó sobre las condiciones extremas en materia de agua, higiene y saneamiento, pues las familias hacen filas diariamente para llenar recipientes con agua potable transportada en camiones, en medio de la destrucción generalizada y la escasez de suministros básicos.

La ministra abordó además el deterioro de la seguridad alimentaria debido a la reducción de la ayuda distribuida por las organizaciones de Naciones Unidas, en particular el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

«La situación de seguridad alimentaria es extremadamente crítica debido a la falta de ayuda de las organizaciones de la ONU», declaró.

Indicó que su ministerio mantiene conversaciones con agencias internacionales para estudiar la posibilidad de proporcionar asistencia monetaria electrónica a las familias palestinas, a fin de que puedan adquirir productos esenciales, cuyos precios en los mercados son elevados.

El 22 de octubre, el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos advirtió sobre el riesgo de una nueva hambruna en Gaza, ante la escasez de harina y otros alimentos básicos, el cierre de panaderías y el desplome del poder adquisitivo de la población, en medio del bloqueo israelí y las restricciones a la entrada de suministros humanitarios y comerciales.

El 19 de octubre, el PMA anunció una reducción de su asistencia alimentaria, que dejó fuera del programa a unos 500 mil beneficiados. El número de personas atendidas descendió de 1,6 millones a 1,1 millones, mientras que las raciones se redujeron a la mitad.

La ofensiva israelí, iniciada en octubre de 2023, redujo drásticamente la capacidad de producción local de alimentos en la Franja y aumentó la dependencia de sus habitantes de la asistencia humanitaria, después de sumir a gran parte de la población en la pobreza, según datos anteriores del Banco Mundial.

De acuerdo con cifras oficiales palestinas, la agresión ha causado más de 74 mil muertos y 175 mil heridos, además de una destrucción generalizada que afecta al 90 por ciento de la infraestructura civil. (Tomado de Prensa Latina)