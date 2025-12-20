Postura contra intervención en Venezuela centra semana en México

“Reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”, dijo la jefa del Ejecutivo tras nuevas amenazas de Washington contra el país de Suramérica.

El martes pasado, el mandatario estadounidense, Donald Trump, dio un paso más en su agresividad al ordenar el bloqueo de buques petroleros que entren o salgan de Venezuela y designar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro como “organización terrorista extranjera”.

Sheinbaum instó a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo, y llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a desempeñar su rol.

“No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre”, apuntó.

La dignataria afirmó que México buscará con países de América Latina o de otros continentes una solución pacífica y evitar una intervención.

En los últimos siete días, Sheinbaum refirió igualmente que la posición de su país con respecto a Cuba es soberana y se mantendrá aunque resulte una diferencia con la administración de Estados Unidos, que impone a la isla un bloqueo económico.

“Nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener, como se ha mantenido desde (el exmandatario Adolfo) López Mateos”, aseveró al recordar la existencia de una constante en el vínculo con la nación caribeña durante gobiernos anteriores, sin importar la tendencia política.

La dignataria señaló que este ha sido un tema permanente en la relación México-Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959 y refirió que el nexo con la isla “siempre ha sido una diferencia” entre las administraciones de los dos países vecinos.

“Entonces, no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos. Y nuestra posición es soberana, es una decisión soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir”, dijo en relación al bloqueo.

La jefa del Ejecutivo subrayó que son los ciudadanos de la isla quienes padecen el cerco económico, comercial y financiero impuesto por Washington durante más de seis décadas.

Por otra parte, reiteró su postura a favor de la democracia y contra la injerencia, tras denuncias de la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, sobre un posible golpe de Estado en la nación de Centroamérica.

Además, rechazó la reivindicación del régimen del dictador Augusto Pinochet, una postura asumida por el mandatario electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast.

“No se puede reivindicar, desde mi perspectiva, a regímenes autoritarios que se caracterizan por el asesinato y el exterminio de quien actúa en contra o piensa distinto”, aseveró la gobernante, al considerar que el triunfo de Kast supone un momento de reflexión para los movimientos progresistas del área. (Tomado de Prensa Latina)