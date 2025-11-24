Cuba celebrará Gala de Artes Marciales dedicada a Fidel

La Habana.- UNA Gala de las Artes Marciales dedicada al centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se celebrará el próximo sábado 13 de diciembre en toda Cuba, con sede principal en la Sala Polivalente Ramón Fonst, de esta ciudad.

La cita comenzará a las 9:00 a. m. y contará con la participación de artistas marciales de tres provincias invitadas, junto a varios de escuelas de la capital.

El evento, organizado por la Asociación Cubana de Artes Marciales (Acam) y el Inder reunirá a practicantes de diversas disciplinas, que mostrarán técnicas y rutinas fruto de años de estudio y preparación. El propósito es resaltar la marcialidad, la disciplina y el compromiso de los practicantes con la cultura física.

De manera simultánea se realizarán actividades en diferentes provincias del país, en un despliegue que busca acercar a la población las artes marciales y consolidar un festival deportivo y cultural de alcance nacional.

Con esta Gala, Cuba reafirma su tradición en la práctica de esta especialidad, en un espacio de unidad y homenaje que ratifica el vínculo entre deporte, cultura y memoria histórica. (Tomado de Jit)