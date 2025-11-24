Venezuela rechazó lo que llamó ridícula patraña de Marco Rubio

El Ministerio par Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que con este paso reeditan así “una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”.

Subrayó que esta nueva maniobra “seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar”.

La nota oficial resaltó que resulta necio que el gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder estas infamias y calumnias.

“Afortunadamente el pueblo venezolano está más unido y cohesionado que nunca, atendiendo la vida nacional en todas sus dimensiones y encaminado en las festividades navideñas, expresó.

El texto instó al gobierno estadounidense a “rectificar esta errática política de agresiones y amenazas”, rechazadas contundentemente por el propio pueblo estadounidense, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas.

Una vez más nuestro pueblo en perfecta unión popular, policial y militar sabrá resguardar la paz y los más altos intereses de nuestra República, aseguró.

“Y con el Libertador Simón Bolívar decimos en voz alta: La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y todo cuanto me es precioso en este mundo”, concluyó. (Tomado de Prensa Latina)