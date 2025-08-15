Pinturas inspiradas en fotografías antológicas de Fidel (+ Fotos)

En ocasión del Centenario de Fidel, Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas se complacen en compartir con sus lectores algunas de las lienzografías que recrean momentos icónicos del líder de la Revolución Cubana, junto a diversas personalidades del ámbito político, cultural y artístico. Estas obras no solo capturan la esencia de un período histórico, sino que también resaltan las conexiones que Fidel estableció con figuras influyentes en la cultura y el arte.

Las pinturas que se presentan llevan la firma de destacados artistas de la plástica cubana, cada uno aportando su estilo único y su interpretación personal de los encuentros del Comandante en Jefe con otras personalidades. Entre los artistas que han contribuido se encuentran: Isavel Gimeno, Alexis Leyva (Kcho), Nelson Domínguez, Juan Moreira, Lesbia Vent Dumois, Flora Fong, Eduardo Abela y Ever Fonseca.

Estas lienzografías no solo son un homenaje a Fidel Castro, sino también un testimonio del papel que el arte juega en la construcción de la memoria colectiva, son un claro ejemplo de cómo la creatividad puede servir como un puente entre diferentes generaciones y contextos. La obra de estos artistas no solo rinde homenaje a un líder, sino que también celebra la rica herencia cultural de Cuba. (Tomado de Cubadebate)