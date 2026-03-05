Paneles solares refuerzan servicios médicos

Sancti Spíritus, Cuba. – El Hospital Psiquiátrico Docente Provincial de Sancti Spíritus se alista para incorporar, el próximo ocho de marzo, un módulo fotovoltaico que reforzará la estabilidad energética de los servicios en sus seis salas de hospitalización.

De acuerdo con Lianna María Martínez Rodríguez, directora del referido centro, ya concluyó la instalación de los soportes estructurales y de los paneles solares; resta únicamente el montaje del inversor y el banco de baterías.

Según Martínez Rodríguez, esa inversión constituye un paso estratégico para garantizar la continuidad asistencial en un centro donde la atención médica no admite interrupciones.

El sistema fotovoltaico beneficiará a los 80 pacientes ingresados, cuya estabilidad clínica depende también de la electricidad para el funcionamiento de equipos médicos, la conservación de medicamentos y las rutinas terapéuticas. (Tomado de Radio Reloj)