Cuba busca sembrar 200 mil hectáreas de arroz

El reporte del periódico Granma agrega que tal programa abarca la provincia occidental de Pinar del Río, la central de Sancti Spíritus y la oriental de Granma.

Dicho plan lo reseñó a la publicación el ingeniero Israel Lugo Hernández, especialista principal del arroz del Grupo Empresarial Agrícola (gag).

Especificó que para 2026 se prevé la siembra de 200 mil hectáreas de arroz, de ellas 61 mil 35 corresponden a la campaña de frío y 138 mil 965 a la de primavera.

La idea busca avanzar hacia la soberanía alimentaria, pues el Gobierno prioriza la siembra de arroz y la búsqueda de alternativas ante las limitaciones de combustible e insumos, comentó.

De acuerdo con el sitio web del Ministerio de la Agricultura (Minag), durante 2025 se lograron sembrar 122 mil 990 hectáreas, superando así las 100 mil previstas inicialmente. (Tomado de Prensa Latina)