Fondo de Transporte Público cubano financiará piezas para camiones y ómnibus en municipio granmense

Granma, 30 sep.- El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anunció un plan de apoyo del organismo para la reactivación y el mantenimiento de la flota de camiones, ómnibus y la infraestructura vial en el municipio montañoso de Buey Arriba, en la oriental provincia de Granma.

La iniciativa, diseñada para impulsar la economía y los servicios esenciales en una zona de topografía compleja, se ejecutará a través del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público. Según explicó el ministro, con estos recursos se adquirirán componentes críticos como baterías, neumáticos y otros accesorios técnicos.

El objetivo es garantizar el mantenimiento de “potentes equipos, imprescindibles para sostener la economía y los servicios en el lomerío”, precisó Rodríguez Dávila durante la presentación del plan.

El titular cubano detalló que la capacidad de realizar este tipo de inversiones locales tiene su origen en una política económica nacional. “Esas inversiones son posibles porque Cuba comercializa vehículos automotores en divisas convertibles a los nuevos actores económicos y entes privados, y el dinero se destina al bien público nacional”, afirmó.

La decisión de dirigir estos recursos específicamente al municipio de Buey Arriba se adoptó tras los recorridos de evaluación realizados por comunidades y entidades de la serranía, como parte de la visita gubernamental recién finalizada a la provincia de Granma.

El programa busca aliviar las persistentes dificultades del transporte en regiones apartadas, un asunto de alta prioridad para las autoridades. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)