Elogia Díaz-Canel Manifiesto por Cuba

La Habana, Cuba. – El Presidente Miguel Díaz-Canel elogió el Manifiesto por Cuba, escrito en Décimas endecasílabas por varios poetas cubanos y también dramatizado por destacados actores.

A través de su cuenta en la red social digital X, el jefe de Estado manifestó que Estremece y moviliza este Manifiesto de amor a Cuba; y a continuación, destacó los valores de la obra dedicada a la nación por varios escritores y artistas a su historia, a su sagrada independencia, a la voluntad soberana de su pueblo y a la paz.

El mandatario cubano concluyó su post unido a sus autores e intérpretes al citar sus décimas: Tenemos el honor y esa certeza de decir: ¡Patria o Muerte, Venceremos!.

El Manifiesto por Cuba, es una obra de los poetas cubanos Waldo Leyva, Jorge Ángel Hernández Pérez y Ricardo Riverón Rojas en las voces de los artistas, Julio Cesar Ramírez, Milvia Caridad Benítez, Daisy Sánchez Lezcano, Denys Ramos y Mirtha Lilia Pedro. (Tomado de Radio Reloj)