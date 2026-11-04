Cuba amplía contratación en unidades presupuestadas

La Habana, 4 nov.- Cuba extendió a las unidades presupuestadas la posibilidad de contratar a trabajadores de la propia entidad para realizar actividades de mantenimiento y otros servicios, mediante el Decreto 162, publicado este martes en la Gaceta Oficial.

La norma modifica el Decreto 127, que regula el funcionamiento de las instituciones presupuestadas, y permite la contratación de servicios de mantenimiento constructivo, jardinería, limpieza y similares fuera de la jornada laboral de los trabajadores.

La medida responde a la transformación 79 del eje temático sobre transformaciones laborales y salariales, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), explicó la viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Yaniris Hernández.

La funcionaria señaló que la disposición busca aprovechar la fuerza de trabajo calificada de las entidades y contribuir a la solución de necesidades de mantenimiento con un uso más eficiente del presupuesto estatal.

La directora jurídica y de Relaciones Internacionales del MTSS, Yiseilis Ferrer, precisó que la contratación se formaliza mediante un contrato económico, sin establecer una relación de subordinación entre la entidad y el trabajador.

En ese acuerdo se definen la actividad, las condiciones, la cantidad de servicios y la forma de pago, cuyos ingresos no constituyen salario, sino una retribución por la prestación realizada.

Ferrer aclaró que las administraciones deben cumplir los procedimientos establecidos para la contratación económica y que los conflictos derivados de estos acuerdos se resuelven por la vía contractual correspondiente.

La disposición también mantiene las garantías de la relación laboral de los trabajadores con la entidad, incluidas las relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.

Por su parte, Lidier Águila, quien atiende la esfera de Asuntos Laborales y Sociales en la Central de Trabajadores de Cuba, destacó la importancia de garantizar la protección de quienes asuman estas tareas.

El dirigente sindical subrayó que las actividades deben corresponder con las capacidades de los trabajadores y contar con las condiciones de seguridad requeridas, en particular cuando impliquen riesgos como labores en altura.

La medida beneficia tanto a los trabajadores, que podrán obtener ingresos adicionales a partir de sus competencias, como a las instituciones, que tendrán una alternativa para resolver necesidades de mantenimiento sin recurrir a servicios tercerizados. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: Abel Rojas)