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Camagüey apuesta por fertilización orgánica y tecnologías sostenibles para producir alimentos

Redacción Digital

Camagüey, 4 nov.- Camagüey trabaja en sus trece municipios para fortalecer una agricultura sostenible, basada en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el incremento de la producción de alimentos.

Productores, especialistas e instituciones del sector agropecuario promueven prácticas destinadas a mejorar la fertilidad de los suelos y reducir la dependencia de insumos químicos.

Entre las principales alternativas figura el empleo de fertilizantes orgánicos elaborados a partir de residuos agropecuarios, compost y otras materias naturales.

Estas prácticas contribuyen a recuperar la estructura de los suelos, aumentar su capacidad productiva y conservar la humedad, al tiempo que favorecen técnicas ecológicas de laboreo y disminuyen los procesos de erosión y degradación.

El programa también impulsa soluciones biológicas y ecológicas para enfrentar plagas, enfermedades y malezas. El uso de productos naturales, controles biológicos y métodos preventivos permite proteger los cultivos sin afectar la biodiversidad ni contaminar las fuentes de agua.

A ello se suman tecnologías de manejo aplicadas a los sistemas agrícolas y pecuarios, con el propósito de elevar la eficiencia y aprovechar mejor los recursos disponibles.

La rotación de cosechas y los policultivos constituyen otras prácticas promovidas en el territorio, pues ayudan a conservar la fertilidad del suelo, interrumpir los ciclos de plagas y diversificar la producción.

De igual manera, se fomenta el empleo de leguminosas en la alimentación animal y en el mejoramiento de los suelos ganaderos, debido a su capacidad para fijar nitrógeno y aportar nutrientes de forma natural.

Con estas acciones, Camagüey avanza hacia modelos productivos más resilientes, eficientes y respetuosos con el entorno. La aplicación de técnicas ecológicas para el laboreo, la conservación de los suelos y el manejo integrado de cultivos y animales resulta esencial para garantizar alimentos de manera sostenida y preservar las bases naturales de la agricultura en los trece municipios. (Maykel Torres La Rosa/ Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)

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