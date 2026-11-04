Béisbol5 de Cuba se baña de oro en Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026

La Habana, 4 nov.- El equipo de Béisbol5 de Cuba conquistó este martes la medalla de oro en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, capital senegalesa, al derrotar 2-0 a Taipéi de China, actuación a la que se suma el quinto lugar conseguido por la judoca Kayla Lazaret Pita, en los 76 kilogramos.

La selección mixta cubana, doble campeona mundial, superó a la taipeyana, actual subtitular del orbe, con parciales de 2-1 y 7-1, resultado con el que los caribeños se desquitaron del revés sufrido ante ellos en el cierre de la fase de grupos del certamen multideportiva que concluirá el 13 próximo.

En la semifinal y cuartos de final aventajaron 2-0 (14-7 y 11-1) a Kenia y 2-0 (3-2 y 5-1) a Francia.

Cuba cayó 0-2 contra los taipeyanos en duelo de invicto por el grupo A con parciales de 3-5 y 4-5, luego de derrotar 2-0 (6-0 y 3-2) a Turquía, y 2-0 (17-0 y 13-0) a los anfitriones.

La judoca Pita finalizó este martes fuera del podio sin poder discutir la medalla de bronce, pues sufrió una lesión (luxación de hombro) durante el combate de semifinal ante la brasileña Clarisse Vallim, ganadora por ippon, resultado que le impidió enfrentar por el bronce a la china Yue Cheng.

Hasta ese momento marchaba muy bien camino al podio, ya que debutó con éxito frente a la australiana Hannah McHenry, por hansoku-make (Ippon) en regla de oro, y después venció por Ippon a la nicaragüense Ashly Herrera Espinoza.

Con 12 deportistas participa Cuba en Dakar, ocho en el béisbol5, también reciente titular panamericano juvenil de Barquisimeto, tres en el atletismo y uno en el judo.

Los representantes del atletismo son Adriana González, en el disco, Daniselis Reyes, en salto alto, y Vanessa Velazco, en los 200 metros planos, quienes entrarán en acción en próximas jornadas.

Cuba acumula 30 medallas, 19 de oro, cuatro de plata y siete de bronce en las tres versiones anteriores, para en décimo puesto, en las que participó con delegaciones más numerosas de atletas y deportes.

En Singapur 2010 concluyó en el quinto lugar (9-3-2), en Nankin 2014 en el 35 (2-1-1) y en Buenos Aires 2018, en el 16 (4-0-2).

El medallero histórico lo encabeza China, con 152 preseas, 86 de oro, 38 de plata y 28 de bronce, seguida por Rusia (159/74-51-34), equipo mixto (184/61-59-64 ), Japón (115/45-38-32), Hungría (86/36-24-26), Italia (108/34-37-37), Ucrania (92/26-31-35), Estados Unidos (79/26-24-29), Francia (89/24-35-30), Australia (81/20-31-30) y Cuba (30/19-4-7), en ese orden. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias) (Foto: Tomada de JIT)