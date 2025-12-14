Cristian Menéndez campeón mundial juvenil de raquetbol

La Habana.- CRISTIAN Menéndez consiguió el propósito de retener el cetro defendido en el XXXVI Campeonato Mundial Júnior de Raquetbol de República Dominicana 2025.

El único representante de Cuba en el certamen accedió a su segundo oro consecutivo en estas lides al dominar 3-0 (11-7, 11-8 y 11-8) al sudcoreano Taen Woo, el mismo rival al que derrotó el pasado año en la lid del orbe que acogió Guatemala.

Menéndez completó un excelente torneo, pues logró además dos triunfos en fase de grupos y otra victoria en semifinales.

Los éxitos en preliminares fueron ante Yan Huang, de Hong Kong (3-0), y Evan Whitley, de Estados Unidos (3 -1).

En el partido por el pase a la discusión del oro derrotó nuevamente 3-0 a Huang, con parciales de 11-4, 11-6 y 11-5.

La lid mundialista cerró este sábado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de la principal urbe dominicana.

En el certamen se inscribieron más de 300 concursantes, procedentes de naciones como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, China Taipei, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Cuba y los anfitriones. (Tomado de Jit)