Abierta cuarta convocatoria para impulso financiero a mipymes y cooperativas tecnológicas cubanas

La Habana, 13 dic.- Con el objetivo de ampliar las capacidades del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), mediante el apoyo a iniciativas innovadoras de toda Cuba que contribuyan a la transformación digital, fue presentada este viernes una convocatoria de apoyo financiero para nuevos actores económicos.

La convocatoria, dirigida a mipymes estatales y privadas, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local, aspira a estimular nuevas soluciones tecnológicas con potencial de impacto a nivel local y capacidad de escalar hacia otros sectores económicos. El anuncio se realizó durante la feria expositiva “TecnoPinar 2025”, según informó el periódico Granma.

Hana Hudak, oficial de cooperación de la Unión Europea en la Isla, explicó los detalles en el evento. “Esta iniciativa facilitará el acceso a financiamiento al sector privado, hasta 20 mil dólares por iniciativa para la adquisición de equipamiento y recursos materiales”, señaló.

El proyecto marco, denominado “Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovadora y sostenible”, cuenta con financiamiento de la Unión Europea y es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cooperación Francesa en Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación y su Instituto Nacional de Investigaciones Económicas.

Hudak recalcó que las propuestas deben cumplir con criterios específicos de viabilidad y potencial de expansión. “Deben ser iniciativas económicamente viables, replicables y escalables a nivel nacional”, refirió.

Por su parte, Hervé Alonclé, jefe de cooperación de la Agencia Francesa de Desarrollo, significó el alcance estratégico de esta convocatoria. Destacó que esta, la cuarta convocatoria del proyecto, “busca una transición digital soberana, inclusiva e innovadora; y deviene modo de consolidar el compromiso con el impulso al desarrollo sostenible en la mayor de las Antillas”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)